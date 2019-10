Die Polizei hat in Mögglingen (Ostalbkreis) zwei angebliche Polizisten festgenommen. In den vergangenen Tagen hatten in der ganzen Region vermeintliche Beamte zahlreiche Senioren um ihr Geld gebracht. Ein angeblicher Beamter hatte laut Polizei eine 85-Jährige aus Oberkochen angerufen. Er erzählte ihr, dass zwei Räuber festgenommen worden seien, die den Namen der Seniorin kennen würden. Außerdem behauptete der Anrufer, dass ihr Geld bei der Bank nicht sicher sei und sie 20.000 Euro abheben solle. Die Frau hob den Betrag von ihrem Konto ab und übergab das Geld den Tätern. Eine Bankmitarbeiterin vermutete einen Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später konnten am Donnerstag die beiden 34 und 41 Jahre alten Männer in Mögglingen festgenommen werden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.