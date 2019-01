In Ulm wird seit vielen Jahren an der Zukunft des Mobilfunks geforscht. Forscher haben dort den künftigen Mobilfunkstandard entwickelt: 5G wird vieles verändern, für Privatkunden und in der Wirtschaft.

Der neue Standard soll vor allem eines werden: schneller. Obwohl man mit einer stabilen 4G- oder LTE-Verbindung auch schon heute unterwegs Filme auf dem Smartphone anschauen kann. "Das Problem ist nur, wenn das viele User gleichzeitig innerhalb einer LTE-Zelle machen, funktioniert das nicht", erklärt Michael Wertan von Nokia in Ulm. "Mit 5G können mehrere User gleichzeitig Videos schauen." Das 5G-Netz kann viele Geräte versorgen, ohne dass die Reaktionszeit nachlässt (Symbolbild) NICHT MEHR VERWENDEN - picture-alliance / dpa Jens Kalaene 5G versorgt viele Geräte gleichzeitig mit schnellem Internet Das neue Mobilfunknetz kann viele Geräte zuverlässig versorgen, ohne dass die Reaktionszeit nachlässt, ohne dass es zusammenbricht oder langsamer wird. Verbraucher können damit zum Beispiel mobil ein Fußballspiel anschauen, zurückspulen und sich eine Szene aus verschiedenen Kameraperspektiven anschauen. Dauer 03:09 min Ulmer Forscher entwicklen bei 5G-Netz mit 5G - die Technik steht in den Startlöchern. Entwickelt wurde das neue Mobilfunknetz bei Nokia in Ulm. Nett für Verbraucher - wichtig für die Wirtschaft Viel wichtiger ist der hohe Datendurchsatz allerdings für die Industrie, sagt Erich Zielinski vom Fraunhofer Institut Berlin. Eine von vielen Möglichkeiten ist die kabellose Produktionshalle. Die Verkabelung einer Halle könne schnell 20 Millionen Euro kosten. Haben die Firmen ein eigenes, zuverlässiges Funknetz in der Halle, seien ganze Produktionsinseln flexibel verschiebbar. Das verkürze die Umrüstzeiten, steigert die Effizienz und erhöht die Produktivität. 5G - das Mobilfunknetz der Zukunft Das "G" in 5G steht für Generation – es handelt sich also um das Mobilfunknetz der fünften Generation. Es soll eine 1.000 mal höhere Kapazität haben als das jetzige 4G-Netz. Damit ist 5G so gut wie ein Glasfaserkabel oder sogar besser. Damit könnte man einen langen Film in hoher Auflösung in sieben Sekunden herunterladen. Das ist die angestrebte Leistungsfähigkeit von 5G. Auch Firmen bieten bei 5G mit Deshalb war es der Industrie so wichtig, bei der Versteigerung der Frequenzen mitmischen zu dürfen, um in und rund um die Produktionshallen eigene 5G-Netze einrichten zu dürfen. Lastwagen könnten dann autonom vom Firmengelände fahren und sich anschließend in das öffentliche 5G-Netz einloggen und autonom weiterfahren. Deshalb bieten im Frühjahr nicht nur die Telekommunikationsunternehmen wie T-Mobile und Co. auf Netzlizenzen, sondern auch Logistikunternehmen und Firmen wie Daimler, Bosch und Porsche. Forscher haben in Ulm den künftigen 5G-Mobilfunkstandard entwickelt (Symbolbild) NICHT MEHR VERWENDEN - picture-alliance / dpa Jens Büttner 5G soll Ende des Jahres an den Start gehen Doch in das 5G-Netz und seine Anwendungen muss auch weiterhin Entwicklungsarbeit gesteckt werden. Damit dafür Geld vorhanden ist, plädiert Wolfgang Hackenberg, Geschäftsführer von Nokia Deutschland, dafür, dass die Frequenzauktionen auf einem niedrigen Niveau beginnen (...), mit nicht überzogenen Auflagen enden und dass das 5G-Netz dort verfügbar ist, wo es für die Wirtschaft und die Verbraucher wichtig ist. Lange wird es nicht mehr dauern: Ende 2019 sollen die ersten 5G-Antennen in Betrieb sein.