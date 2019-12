per Mail teilen

Der wegen Mobbings verdächtigte Schüler an einer Nördlinger Realschule hat die Taten weitgehend gestanden. Gegen den 14-Jährigen wird unter anderem wegen einer falschen Todesanzeige ermittelt.

Nach dem Geständnis dauern die Ermittlungen laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord weiter an. So sei noch nicht klar, warum der Schüler einer Realschule im bayerischen Nördlingen an der Grenze zu Baden-Württemberg die fünf Mitschüler im Alter von 13 bis 14 Jahren gemobbt hatte. Ein Motiv sei laut Polizei im Persönlichkeitsbild des IT-affinen Jungen zu suchen.

Am vergangenen Freitag erschien die falsche Todesanzeige in der "Augsburger Allgemeinen" BR, Tobias Chmura

Derzeit ist der 14-Jährige zunächst bis zu den Weihnachtsferien vom Unterricht freigestellt. Das teilte Peter Kosak vom Träger der Schule, dem Schulwerk des Bistums Augsburg, mit.

Drohungen und Mobbing über Monate hinweg

Fünf Mädchen und Jungen einer achten Klasse der Maria Stern Realschule in Nördlingen hatten über Monate Mails mit Drohungen erhalten. Auf ihre Namen wurden Handyverträge abgeschlossen und Urlaubsreisen gebucht, zuletzt wurde eine gefälschte Todesanzeige in der "Augsburger Allgemeinen" geschaltet.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt an der Nördlinger Realschule Maria Stern wegen Cybermobbings BR, Tobias Chmura

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern weiter an. Es werden Daten von Mobiltelefonen und Computern ausgewertet, die im Elternhaus des Jungen sichergestellt wurden.

Laut dem Augsburger Oberstaatsanwalt Matthias Nikolai lautet der Vorwurf unter anderem auf Bedrohung, Beleidigung und sexuellen Missbrauch von Kindern in drei Fällen durch das Verschicken pornografischer Inhalte.