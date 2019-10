Zwei Drogenhändler aus Neu-Ulm sind am Donnerstag vor dem Landgericht Memmingen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Der Haupttäter muss für fünf Jahre in Haft, der zweite Anklagte ist wegen Beihilfe zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Der Richter sah es demnach als erwiesen an, dass die beiden Männer kiloweise Marihuana gekauft und dann grammweise weiterverkauft hatten. Als Umschlagplatz nutzten sie eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Neu-Ulm.