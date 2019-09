Medizinischer Notfall in 72 Metern Höhe

Am Ulmer Münster hat es am Samstagvormittag eine zweistündige Rettungsaktion der Feuerwehr gegeben. Ein 45-jähriger Mann hatte in 72 Metern Höhe gesundheitliche Probleme und musste gerettet werden.