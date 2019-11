Einbrecher haben in Lonsee im Alb-Donau-Kreis in einem Privathaus einen Tresor aus der Wand gehebelt und geraubt. Die Bewohner waren laut Polizei zu einem Kurzurlaub und bemerkten den Diebstahl erst am Samstag. Mehrere Räume waren durchwühlt. An ihrer Beute -so die Polizei - haben die Diebe vermutlich wenig Freude: in dem Tresor befanden sich vor allem Dokumente und nur ein geringer Geldbetrag.