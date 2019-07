Tausende "Wilde Nabader" am Schwörmontag in Ulm

Am Schwörmontag waren beim Nabada so viele Menschen auf der Donau in Ulm wie nie zuvor. Themenboote, Musikboote und viele, viele Schlauchboote und Luftmatrazen waren unterwegs. Jürgen Klotz hat den Livestream kommentiert.