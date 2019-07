Die IG Metall ruft die Beschäftigten des Einkaufswagenherstellers Wanzl in Leipheim (Kreis Günzburg) am Mittwoch zu einem weiteren Warnstreik auf. Ab 13 Uhr ist ein Demonstrationszug vom Werksgelände in die Innenstadt und eine Kundgebung auf dem Leipheimer Marktplatz geplant. Daran nehmen auch die Beschäftigten des Werkes in Kirchheim (Unterallgäu) teil. Die Gewerkschaft kämpft seit längerem darum, dass das Unternehmen einen Tarifvertrag abschließt.