Es ist eine lebensgefährliche Fracht, mit der einige Lkw-Fahrer unterwegs sind: Eisplatten auf ihren Lastwagen. In Ulm sowie bei Bubesheim und Lauingen sorgten herabstürzende Eisplatten für Unfälle.

In Ulm traf eine Eisplatte, die sich von einem Anhänger löste, ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Lebensgefährlich: Eisplatten, die von Lkw fallen (Sujetbild) Imago BeckerBredel

Einen weiteren Fall gab es am Donnerstagabend auf der A8 bei Bubesheim im Kreis Günzburg. Dort hatte sich ebenfalls vom Dach eines Sattelanhängers eine Eisplatte gelöst und war auf ein Auto gestürzt. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. In diesem Fall musste der 24-jährige Lkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung zahlen. Auf der B16 zwischen Lauingen und Gundelfingen (Kreis Dillingen) fielen am Freitagnachmittag von einem LKW Eisplatten auf die Windschutzscheibe eines Pkw. Der Schaden hier: rund 1.000 Euro.

Fahrern drohen Bußgeld und Punkte in Flensburg

Vor jeder Fahrt müssen Lkw- ,aber auch Autofahrer darauf achten, dass ihr Fahrzeug frei von Eis und Schnee ist. Wer mit einem fahrenden "Iglu" erwischt wird oder gar einen Unfall verursacht, muss mit einem Bußgeld und sogar Punkten in Flensburg rechnen, so die Polizei.