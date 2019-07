In Laupheim hat ein Mann zwei Frauen mit einer Pistole bedroht, weil sie sich nicht mit ihm unterhalten wollten. Mehrere Streifenwagen rückten am Samstagabend an und nahmen den 69-Jährigen fest. In seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Waffen, darunter ein Butterflymesser und Wurfsterne.