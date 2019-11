In einem Supermarkt in Lauingen (Kreis Dillingen) ist am Samstag ein Betrug mit gefälschten Pfandflaschen aufgeflogen. Einem Angestellten des Marktes war laut Polizei ein Mann aufgefallen, der an einem Automaten Plastikflaschen einwarf, die er mit Pfandetiketten überklebt hatte. Bei der Vernehmung des 51-Jährigen stellte sich heraus, dass er in einer Müllentsorgungsfirma arbeitet und von den dort entsorgten Pfandflaschen die Etiketten ablöst und auf „Nichtpfandflaschen“ geklebt hatte. Insgesamt hatte er zwölf Müllsäcke mit solchen Flaschen bei sich.