In Lauingen (Kreis Dillingen) stimmen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag über ein umstrittenes Einkaufszentrum ab. Ein Investor will in das Projekt rund 20 Millionen Euro investieren und im Osten der Stadt einen Discounter, einen Supermarkt, einen Drogeriemarkt und ein Schuh-Center ansiedeln. Dagegen regt sich Protest von Einzelhändlern und Bürgern. Die Stadtspitze dagegen befürwortet das Einkaufszentrum.