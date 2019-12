per Mail teilen

Auch in der Region haben Landwirte erneut Mahnfeuer gezündet, um gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung und das Bürgerbegehren "proBiene" zu protestieren. Die Aktion lief bundesweit.

Die Mahnfeuer sollen ein Anlass sein, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Man wolle das negative Bild zurechtrücken, das nach Ansicht der Landwirte von ihrem Berufsstand gezeichnet wurde. Wörtlich heißt es: "Wir haben es satt für alles - Artensterben, Umwelt und Klima - angegriffen zu werden."

Landwirte zünden Mahnfeuer gegen Agrarpakt der Bundesregierung SWR Janek Rauhe

Kritik: Politik entscheidet ohne Dialog

Kritisiert wird vor allem, dass die Politik Entscheidungen treffe, ohne vorherigen Dialog mit der Branche. Die Mahnfeuer brannten unter anderem im Alb-Donau-Kreis in Ehingen-Dächingen und Obermarchtal und in Iggingen im Ostalbkreis. Allein in Südbaden waren 200 dieser Feuer angekündigt, bundesweit sollten es mehrere hundert gewesen sein.