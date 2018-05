Drei Tage nach der gewaltsam verhinderten Abschiebung eines Togolesen läuft am Donnerstagmorgen in der LEA Ellwangen ein Großeinsatz der Polizei. Mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen.

Nach der gescheiterten Abschiebung eines 23-jährigen Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo hat die Polizei am Donnerstagmorgen in der betroffenen Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen (Ostalbkreis) mehrere Afrikaner in Gewahrsam genommen. Ob die, anscheinend in Handschellen, abgeführten Männer im Zuge ihrer Vernehmung auch festgenommen wurden, ist noch unklar. Später wurde mindestens ein Mann in einem Gefangenentransporter an einen anderen Ort gebracht.

Bei dem Einsatz ist zudem mutmaßlich ein Mensch verletzt worden. Angehörige des Rettungsdienstes "hatten zu tun", sagte ein Polizeisprecher auf Fragen von Reportern vor Ort. Einzelheiten nannte er nicht. Zuvor hatte ein Rettungswagen mit Blaulicht und in Begleitung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei das abgesperrte LEA-Gelände verlassen.

Ziel des Polizeieinsatzes unklar

Mehrere hundert Polizeibeamte waren an dem Einsatz in Ellwangen beteiligt, sagte Polizeisprecher Bernhard Kohn am frühen Donnerstagmorgen dem SWR. Ob die Beamten in der LEA nach dem untergetauchten 23-jährigen Togolesen suchen, dazu wollte er sich nicht äußern.

Die Abschiebung des Mannes bleibe Ziel, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Nähere Angaben machten die Beamten am Morgen nicht. Sie wollten nach Ende des Einsatzes, der um 5:30 Uhr begonnen hatte, informieren.

Großes Polizeiaufgebot vor Ort

Beobachter vor Ort sprachen von einem großen Polizeiaufgebot rund um das frühere Bundeswehrgelände. Die Beamten rückten demnach mit mehreren Dutzend Mannschaftsbussen an. Die Straßen wurden weiträumig abgesperrt. Außerdem hielt sich die Polizei mit weiteren Kräften in Bereitschaft. Zu sehen waren Beamte in Schutzkleidung. Sanitäter und Notärzte waren ebenfalls vor Ort.

Abschiebung zuvor abgebrochen

Afrikanische Asylbewerber hatten wenige Tage zuvor die Abschiebung des Mannes aus dem Togo mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste die Aktion in der Nacht zum Montag abbrechen, weil die Situation für die Streifenwagenbesetzungen zu gefährlich wurde. Etwa 150 bis 200 mutmaßliche Flüchtlinge sollen laut Darstellung von Zeugen die Streifenwagen umringt und die Polizisten bedrängt haben. Später sollen sie mit Hilfe einer Drohung erreicht haben, dass die Schlüssel zu den Handschellen des Mannes überreicht wurden. Der Mann soll danach untergetaucht sein.