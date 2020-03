Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat auf der A8 bei Laichingen im Alb-Donau-Kreis am Sonntagmittag für erhebliche Behinderungen im Rückreiseverkehr gesorgt.

Um die Mittagszeit hatte ein Autofahrer übersehen, dass der Verkehr vor ihm plötzlich stockte. Er fuhr auf seinen Vordermann auf und schob dessen Wagen gegen ein weiteres Fahrzeug. Dadurch geriet ein Pkw auf die andere Spur der Autobahn, dort krachten weitere Autos in die Unfallstelle. Insgesamt wurden sechs Autos beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 70.000 Euro. Vier Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein ein Jahre altes Kind. An der Unfallstelle staute sich in Richtung Stuttgart der Verkehr auf bis zu acht Kilometer.