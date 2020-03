Als erstes Bundesland hat Bayern beschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern zu untersagen - mit weitreichenden Konsequenzen für Sport, Kultur und Wissenschaft auch in der Region.

Das Verbot betrifft zum Beispiel die "ratiopharm arena" in Neu Ulm - sicher einer der größten Veranstaltungsorte in der Region. Dort sollte am Freitag eigentlich der Sänger Max Giesinger auftreten. Aber auch die Auftritte des Hundetrainers und Autors Martin Rütter und des Comedians Felix Lobrecht fallen aus oder die ausverkaufte "Schwaben Darts Gala".

Das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen betrifft auch die "ratiopharm arena" in Neu-Ulm SWR Jürgen Klotz

Das Verbot in Bayern gilt zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Bei Veranstaltungen mit über 500 Personen empfiehlt die Staatsregierung die Absage, Veranstalter müssen sich mit den Behörden absprechen. Ministerpräsident Markus Söder betont, es handele sich um vorsorgliche Maßnahmen.

Absage an "Tricksereien"

Tricksereien wie Veranstaltungen mit 998 Menschen soll es aber nicht geben, denn alles über 500 Teilnehmer muss mit den jeweiligen Gesundheitsämtern abgesprochen werden.

Wirtschaftlicher Schaden für Basketballer

In der Neu-Ulmer "ratiopharm arena" tragen ja auch die Ulmer Basketballer ihre Bundesligaspiele aus. Drei Heimspiele sind in dem Zeitraum geplant. Ob diese Spiele ohne Publikum stattfinden, ist noch nicht klar. Die Basketball Liga will bis Donnerstag eine gemeinsame Lösung finden. Möglich ist, dass dann Ulm und die bayerischen Vereine ohne Publikum spielen, oder dass der Ligabetrieb komplett für acht Wochen ausgesetzt wird. So oder so, das trifft die Basketballer wirtschaftlich hart, so ein Sprecher des Ulmer Clubs.

Noch ist unklar, wann die Saison im Legoland beginnen kann SWR Uli Zwerenz

Konsequenz für Legoland unklar

Auch der Freizeitpark Legoland bei Günzburg muss sich mit dem Verbot auseinandersetzen. Wie viele Menschen da üblicherweise an einem Tag in dem Park sind, das hat Legoland noch nie bekannt gegeben. Aber sicher sind es mehrere Tausend und die kommen aus vielen Ländern. Und eigentlich soll die Saison pünktlich zu den Osterferien am 28. März starten.

Im Moment beraten sich die Verantwortlichen mit dem Gesundheitsamt Günzburg, was zu tun ist.

Betroffen sind auch die Hochschulen

Die bayerische Staatsregierung hat zudem eine Regelung für die Hochschulen des Freistaats beschlossen. Die Hochschule Neu-Ulm verschiebt den Start des kommenden Sommersemesters wegen des Coronavirus um vier Wochen auf den 20. April. Dies teilte eine Sprecherin dem SWR mit. Die Prüfungen werden sich dann entsprechend weiter in den Sommer verschieben, hieß es dazu aus Neu-Ulm.

Absagen auch in Baden-Württemberg

Es werden indessen nicht nur große Veranstaltungen in Bayern abgesagt. Auch Baden Württemberg ist betroffen. Und auch viele kleinere Veranstaltungen werden vorsorglich abgesagt, wie die Ausbildungsnacht in Schwäbisch Gmünd, das Wirtshaussingen im "Grünen Baum" in Ellwangen-Stocken oder die Kinderbedarfsbörse des DRK Essingen.