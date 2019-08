Die Kriminalpolizei hat am Samstagabend im Kreis Dillingen ein Konzert der als rechtsextremistisch eingestuften Musikgruppe "Schanddiktat" verhindert. Auch im Unterallgäu wurde die Veranstaltung nicht erlaubt.

Trotz eines Verbots wollten rund 50 Personen zu dem Konzert auf einem Privatgelände in Wertingen-Hettlingen (Kreis Dillingen) anreisen. Sie wurden bei Fahrzeugkontrollen in den Landkreisen Dillingen und Augsburg von der Polizei gestoppt. Die Vorbereitungen in Hettlingen für das Konzert mussten auf Anweisung der Beamten eingestellt werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auf der Anreise zum Konzert stoppte die Polizei Anhänger der rechten Rockband (Sujetbild) dpa Bildfunk Daniel Schäfer

Ausweichen ins Unterallgäu verhindert

Die Veranstalter wollten daraufhin das Konzert nach Benningen im Unterallgäu verlegen. Doch auch dort schritt die Polizei ein und untersagte das Rockkonzert. "Schanddiktat" ist eine Band, die nach Behördenangaben im Raum Dillingen verwurzelt ist. Songs der Band tragen Titel wie "Roter Dreck" oder "Zerschlag deine Ketten". Das Logo der Band zeigt die Buchstaben „S“ und „D“ innerhalb eines Fadenkreuzes. Im Hintergrund sind Blitze zu sehen.