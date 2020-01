Ein mit einer Narrenzunft besetzter Reisebus ist bei Königsbronn (Kreis Heidenheim) mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Die Fahrer starben, 27 Menschen wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Kleintransporter auf der B19 in den Gegenverkehr geraten und frontal in den Reisebus geprallt. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der 60-jährige Fahrer des Kastenwagens und der 56 Jahre alte Fahrer des Reisebusses noch an der Unfallstelle starben.

27 Mitglieder von Narrenzunft verletzt

Im Bus saßen 30 Mitglieder der Narrenzunft Oberkochen (Ostalbkreis). Zwei von ihnen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. 25 weitere Insassen wurden wegen leichter Verletzungen vor Ort versorgt.

Die B19 war mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.