Keine Gefahr für Mensch und Tier Rätselhafter Schaum in Schwäbisch Gmünd

In Schwäbisch Gmünd-Bettringen sind am Dienstagnachmittag große Mengen Schaum aus Kanaldeckeln ausgetreten. Noch ist unklar, wer oder was die "Schaumparty" verursacht hat.