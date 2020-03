Ein fünfjähriger Bub ist am Freitagabend in Jettingen (Kreis Günzburg) aus einem Fenster im zweiten Stockwerk gefallen. Nach Angaben der Polizei hatte er einen tüchtigen Schutzengel: er zog sich nur eine kleinere Platzwunde zu. Der Junge war in einem unbeobachteten Moment in das Fenster der Wohnung im zweiten Obergeschoss geklettert. Er stürzte aus dem Fenster und landete etwa neun Meter tiefer auf dem Rasen.