Mit der Relativitätstheorie wurde der in Ulm geborene Albert Einstein weltberühmt. Bislang unveröffentlichte Briefe geben jetzt Einblicke in seine Arbeitsweise - und zeigen ihn als Privatmenschen.

Die Hebräische Universität Jerusalem hat am Mittwoch 110 weitgehend unbekannte Briefe von Albert Einstein präsentiert. Darunter sind auch persönliche Briefe an Einsteins langjährigen Freund, den schweizerisch-italienischen Ingenieur Michele Besso, sowie an seinen Sohn Hans Albert.

"Princeton, 11. Januar 1935. Ich bin so sehr unter den Klauen des mathematischen Teufels, dass ich zu gar keiner privaten Schreiberei komme. Mir geht es recht gut und ich lebe arbeitsam und zurückgezogen. Nach Europa komme ich wohl nicht in absehbarer Zeit, weil ich den mich dort erwartenden Strapazen wohl nicht gewachsen wäre. Und schließlich hat man als alter Knabe ein Recht, sich zurückzuziehen." Auszug aus einem Brief Einsteins an seinen Sohn

"Er hat ganze Seiten mit mathematischen Kalkulationen mit sehr wenig Text gefüllt", sagte Hanoch Gutfreund, wie Einstein Professor für theoretische Physik. "Die waren entweder Vorbereitungen auf atemberaubende Artikel oder Zusammenfassungen von Ideen, wenn er damit rang, die einheitliche Feldtheorie zu formulieren", so der akademische Direktor des Einstein-Archivs der Hebräischen Universität. Daran habe Einstein 20 Jahre seines Lebens gearbeitet.

Das Einstein-Archiv hat die Dokumente von einer Familienstiftung aus den USA bekommen. Diese wiederum hatte es von einem privaten Sammler gekauft. Einstein lebte vor seinem Tod im Jahre 1955 in Princeton im US-Bundesstaat New Jersey. Er musste als Jude vor den Nazis in die USA fliehen.

Einstein hatte in den Jahren nach der Staatsgründung Israels 1948 sogar ein Angebot abgelehnt, Staatspräsident zu werden. Allerdings vermachte der Nobelpreisträger seinen Nachlass, Briefe, Manuskripte und Tagebücher der Hebräischen Universität in Jerusalem. Das Archiv verfügte Gutfreund zufolge bereits über große Teile der Dokumente - allerdings nicht im Original.