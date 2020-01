Beim traditionellen Faschingsumzug in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) ist es zu zahlreichen Vorfällen gekommen, bei denen die Polizei einschreiten musste. Schon am Samstagnachmittag schlug ein 17-Jähriger einem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 22-Jährige musste ins Krankenhaus. Später wurde ein junger Mann aggressiv, provozierte andere Teilnehmer des Umzugs, trat gegen eine Absperrung und kurz darauf auch einen Polizisten. Er musste in die Arrestzelle. Eine betrunkene 16-Jährige verpasste einem Securitymitarbeiter eine Ohrfeige. In der Nacht ging eine Personengruppe auf die Polizei los, nur durch ein massives Aufgebot von Beamten beruhigte sich die Situation. Nach Mitternacht provozierte ein 32-Jähriger ein weiteres Handgemenge mit der Polizei. Er wurde zu Boden gebracht und fixiert. Schon vor Beginn des Umzugs erwischte die Polizei elf Minderjährige, die offensichtlich Hochprozentiges konsumiert hatten.