Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Illertissen im Kreis Neu-Ulm ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hatte der Mann beim links abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Beide Pkw stießen frontal zusammen. Der 90-Jährige starb noch am Unfallort. Zwei Frauen, die im anderen Fahrzeug saßen, wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen war nach dem Zusammenstoß auf ein Firmengelände geschleudert worden. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären.