Eine Seilbahn für Pendler vom Härtsfeld ins Kochertal - diese Idee soll die Stadt Aalen prüfen lassen. Das fordert die Fraktion der Grünen im Aalener Gemeinderat. Auch in anderen Städten gibt es die Idee.

Die Seilbahn soll als Teil des öffentlichen Nahverkehrs die Ebnater Steige und den Aalener Teilort Unterkochen von den Pendlerströmen entlasten. Zumal die Zahl der Pendler insbesondere nach Oberkochen noch zunehmen wird, so die Begründung.

Stau an der Ebnater Steige zwischen den Aalener Ortsteilen Ebnat und Unterkochen (Archivbild) SWR

Von Aalen-Ebnat und dem dortigen Autobahnanschluss, möglicherweise mit Halt in Aalen-Unterkochen, bis nach Oberkochen soll die Seilbahn gehen. Moderne Techniken könnten dies ermöglich, so die Grünen. Die Stadt soll die Machbarkeit eines solchen Projekts jetzt prüfen lassen. Das Thema soll in einer der kommenden Sitzungen behandelt werden.

Ideen für Seilbahnen auch in Heidenheim und Ulm

Die Stadtverwaltung von Heidenheim denkt ebensfall über eine Seilbahn nach. Sie könnte auf den Schlossberg fahren. Geplante Wohnungen und der Freizeitbetrieb auf dem Berg würden für das umweltfreundliche Transportmittel sprechen, begründete Oberbürgermeister Bernhard Ilg den Vorstoß im Februar 2020.

In Ulm kommt seit Jahren immer wieder die Idee auf, eine Seilbahn zur Wilhelmsburg zu bauen. In Vorbereitung auf die Landesgartenschau im Jahr 2030 hatte sich der Ulmer Gemeinderat vor gut einem Jahr die Seilbahn in Konstanz angesehen.