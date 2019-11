Ein Hund hat in der Nacht zu Mittwoch sein Herrchen in Ulm gegen einen Räuber verteidigt. Der Rottweiler schlug den Angreifer beherzt in die Flucht.

Ein ganzer Kerl: Ein Rottweiler hat in Ulm sein Herrchen vor einem Überfall gerettet (Sujetbild). picture-alliance / Reportdienste picture alliance, Franziska Kraufmann, dpa Laut Polizeibericht war der 24-jährige Hundebesitzer beim Gassigehen um kurz nach Mitternacht am frühen Mittwochmorgen von einem maskierten Mann mit einem Messer bedroht worden. Mit vorgehaltener Waffe verlangte der Täter von dem 24-Jährigen, sein Geld herauszugeben. Rottweiler zunächst im Hintergrund In diesem Augenblick kehrte der zunächst weiter entfernt laufende Rottweiler zurück und biss den Angreifer beherzt in den Unterarm. Der Räuber ergriff schnell die Flucht - und zwar ohne Beute. Obwohl der 24-Jährige sofort die Polizei verständigte, blieb eine groß angelegte Fahndung ohne Erfolg. Kriminalpolizei ermittelt Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach einem Unbekannten, der etwa 1,85 -1,90 Meter groß sein soll, normale Statur. Er war komplett dunkel und mit einer dicken Winterjacke bekleidet. Weiterhin war er maskiert. Ob der Unbekannte durch den Hundebiss am rechten Unterarm verletzt wurde, ist nicht bekannt.