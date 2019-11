Rottweiler in Ulm verhindert Überfall auf Herrchen

Ein Hund hat in der Nacht zu Mittwoch sein Herrchen in Ulm gegen einen Räuber verteidigt. Der Rottweiler schlug den Angreifer beherzt in die Flucht.