Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Samstag einen Schmorbrand in einem Lebensmittelmarkt in Hüttlingen (Ostalbkreis) schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand. Es habe kein offenes Feuer, jedoch starken Rauch gegeben, so ein Sprecher der Polizei in Aalen. Als Ursache wird eine defekte Kühltruhe vermutet.