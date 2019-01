per Mail teilen

Am Sonntagnachmittag ist das Dach eines Stalls bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) eingebrochen. Nicht alle Tiere konnten unbeschadet gerettet werden.

Während rund 20 Pferde gerettet werden konnten, mussten drei der zehn Wasserbüffel getötet werden. Das teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Sie hatten durch den Einsturz des Daches zu schwere Verletzungen erlitten und wurden von einem Tierarzt erlegt.

Kein Mensch verletzt

Die anderen Tiere konnten von den Einsatzkräften gerettet und in einem anderen Stall untergebracht werden. Grund für den Einsturz des Daches auf dem Aussiedlerhof war laut Polizei vermutlich die zu hohe Schneelast. Bagger mussten sich durch die Schneemassen an die Einsatzstelle kämpfen, da die Einsatzfahrzeuge zunächst nicht an den Einsatzort gelangen konnten. Menschen befanden sich nach Polizeiangaben während des Einsturzes nicht im Gebäude. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.