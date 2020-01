per Mail teilen

Das Opiat Morphin wird auf Frühgeborenenstationen in Krankenhäusern verabreicht. Das Mittel wird unter anderem bei der Schmerztherapie angewandt.

Morphium oder Morphin ist eines der stärksten bekannten Schmerzmittel. Das Medikament verhindert, dass Schmerzen im Körper weitergeleitet werden. Die Abgabe ist streng reguliert.

Auch Frühgeborene werden bei Schmerzen mit Morphin behandelt (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance Wolfgang Kumm dpa

Frühgeborenen Kindern Morphin zu geben, ist seit vielen Jahren üblich. Das sagte ein Sprecher der Ostalbkliniken dem SWR. Das Opiat werde unter anderem zur Schmerztherapie eingesetzt. Wirkstoff und Anwendung, auch bei Frühgeborenen, seien gut bekannt.

Neben Morphin auch andere Schmerzmittel

Es gibt auch andere Schmerzmittel, die auf Frühchenstationen Anwendung finden, so der Experte des Ostalbklinikums. Zum Beispiel Ibuprofen oder Paracetamol. Der Magen von Frühgeborenen könne viele Nahrungsmittel noch nicht verarbeiten. Daher könne man Schmerzmittel nicht immer oral, also mit der Nahrung verabreichen. Außerdem gebe es für diese Mittel keine Zulassung in diesen Altersklassen.

Schnelle Überdosierung bei Morphin

Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen kann es bei Morphin sehr leicht zu gefährlichen Überdosierungen kommen. Demnach führt eine akute Morphinvergiftung zur Lähmung des Nervensystems, besonders des Atemzentrums.