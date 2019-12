per Mail teilen

Nachdem er Glühwein getrunken hatte, ist ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in Heubach im Ostalbkreis in einen Weihnachtsmarktstand gefahren. Dann hat er weiter Glühwein getrunken. Erst nach einem weiteren Umtrunk habe sich der 54-Jährige am Freitagabend ins Auto gesetzt und es aus dem Weihnachtsmarktstand wieder heraus gefahren. Der Betreiber des Standes wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.