per Mail teilen

Zu einem Brand in der Bibrishalle in Herbrechtingen ist am Freitagabend die Feuerwehr ausgerückt. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute keinerlei Flammen und Rauch fest, stattdessen war ein Fußballspiel im Gange. Die Ursache für die Alarmierung war dennoch schnell gefunden: Ein Ball hatte den Brandmelder getroffen, der auslöste. Die Feuerwehr rückte wieder ab.