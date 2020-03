In Herbrechtingen im Kreis Heidenheim sollen 38 zusätzliche Hundetoiletten aufgestellt werden. Standorte wurden von Bürgern der Stadt vorgeschlagen.

Der Hund braucht schon Hilfe vom Besitzer, um sie nutzen zu können. Hundetoiletten sind Plastiktütenspender mit Mülleimer. Herrchen oder Frauchen sammeln ein und entsorgen, was ihr Liebling hinterlassen hat.

Grüne Hundetoilette mit der Aufschrift "belloo" Pressestelle Stadt Herbrechtingen

Bislang gab es nur fünf Hundetoiletten im Herbrechtinger Stadtgebiet. Nun soll aufgerüstet werden, bestätigte ein Sprecher der Stadt einen Bericht der "Heidenheimer Zeitung". Die Bürger seien befragt worden, wo sie sich Hundetoiletten wünschen.

Hundetoiletten an gut erreichbaren Standorten

Nun sollen sie unter anderem in Bolheim und im Eselsburger Tal aufgestellt werden. Die Hundetoiletten müssen so gut erreichbar sein, dass sie auch bei winterlichem Wetter geleert werden können, so der Sprecher. In die Anschaffung investiert die Stadt Herbrechtingen etwa 13.500 Euro, dazu kommen die Kosten für den Aufbau und die regelmäßigen Leerungen.

Mit der Einführung eines Hundeführerscheins in Herbrechtingen haben die Hundetoiletten nichts zu tun, so der Sprecher. Zu Jahresanfang war der Führerschein verpflichtend für die 660 Hundebesitzer der Stadt eingeführt worden, zugleich mit einer Anhebung der Hundesteuer. Nur wenn Hundehalter einen Hundeführerschein haben, sollen sie entlastet werden.