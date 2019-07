per Mail teilen

In Gerstetten im Kreis Heidenheim messen sich am Samstag 25 Feuerwehrteams aus Deutschland und Österreich miteinander. Das internationale Treffen ist Übung und Wettbewerb zugleich.

Im Wettbewerb messen sich die Feuerwehrleute in dem, was jeden Tag bei einem Einsatz auf sie zukommen könnte, erklärte Roland Pfau, der Landeswettbewerbsleiter. Außerdem stärke das gemeinsame Training für den Wettbewerb auch den Zusammenhalt.

Die 25 Teams zeigen in so genannten Trockenübungen, was sie können. Schläuche koppeln, Leitungen legen, Hindernisse überwinden. Auf einem Schwebebalken balancieren. Je schneller, desto besser.

SWR Walter Notz

Die besten Mannschaften können sich für die Deutsche Feuerwehrmeisterschaft im kommenden Jahr und die Feuerwehr-Olympiade 2021 in der Slowakei qualifizieren.