per Mail teilen

Nach ihrem Aus im Europaparlament hat die CDU-Abgeordnete Inge Gräßle ihre Partei scharf kritisiert. Auf die Listenplätze vor Gräßle hatte die CDU ausschließlich Männer gesetzt.

Dauer 01:21 min Gräßle rechnet mit eigener Partei ab Gräßle rechnet mit eigener Partei ab

"Ich bedauere außerordentlich, dass die CDU Baden-Württemberg erneut beim Thema Frauen nicht geliefert hat." So fasst Gräßle ihren Ärger über die eigene Partei am Tag nach der Europawahl in Worte. Die Heidenheimer Politikerin stand wie bei den vergangenen drei Wahlen auf Listenplatz 5.

Weil die CDU allerdings deutliche Verluste einfuhr, reichte es dieses Mal nicht. Nur die Kandidaten der Plätze 1 bis 4 ziehen ins Parlament ein, und die sind alle männlich: Rainer Wieland, Daniel Caspary, Andreas Schwab und Norbert Lins.

"Ich glaube, es ist Teil unserer Niederlage, dass die CDU Baden-Württemberg nicht verstanden hat, dass sie nicht immer Dinge machen kann, die sie schon immer gemacht hat." Inge Gräßle (CDU), Europaabgeordnete aus Heidenheim

Gräßle prangerte im Interview mit dem SWR Studio Ulm die mangelnde Reformbereitschaft der Partei an: "Ich glaube, es ist Teil unserer Niederlage, dass die CDU Baden-Württemberg nicht verstanden hat, dass sie nicht immer Dinge machen kann, die sie schon immer gemacht hat." Das komme bei Frauen, die andere Frauen nach vorne kommen sehen wollen, schlecht an. Das müsse die CDU verstehen, "weil sie sonst weder in den Großstädten noch auf dem Land aus dem Tal der Tränen rauskommt".

Inge Gräßle war seit 2004 im Europaparlament © Photo Europäische Union

"Das Thema lässt sich nicht weglächeln oder mit großen Sprüchen bearbeiten, da ist jetzt auch mal Führung des Landesvorsitzenden gefragt." Inge Gräßle (CDU), Europaabgeordnete aus Heidenheim

Auch gegenüber dem Landesvorsitzenden Thomas Strobl sparte Gräßle nicht mit deutlicher Kritik: "Das Thema lässt sich nicht weglächeln oder mit großen Sprüchen bearbeiten, da ist jetzt auch mal Führung des Landesvorsitzenden gefragt." Strobl habe sich bis jetzt aus der Besetzungsfrage völlig rausgehalten.

Das spiegele sich auch in den Ergebnissen der letzten Europawahlen wider: "2004 hatten wir acht CDU-Europaabgeordnete aus Baden-Württemberg, 2009 sechs, 2014 fünf und 2019 haben wir noch vier."