Das Gesundheitsamt des Landkreises Heidenheim führt Corona-Tests ab Samstag in der ehemaligen Waldkirche in Heidenheim durch. Dort sollen sich Menschen, die in den letzten 14 Tagen aus Südtirol zurückgekommen sind, auf den Virus untersuchen lassen, teilte das Landratsamt mit. Durch die Testung in der Waldkirche soll das Klinikum entlastet werden. Im Kreis Heidenheim bleibt es bei den bislang drei bestätigten Corona-Fällen. Unverändert ist bis Samstagnachmittag auch der Stand im Ostalbkreis (drei Erkrankungen) und im Kreis Neu-Ulm (zwei Infizierte). Im Landkreis Biberach gibt es inzwischen einen dritten bestätigten Corona-Fall.