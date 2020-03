Immer mehr Betriebe sagen Übernachtungen oder Geschäftsessen bei Hotels und Gaststätten in Ostwürttemberg ab. Nach einer aktuellen Umfrage der IHK in Heidenheim sind die Zahlen regelrecht zusammengebrochen. Normalerweise sind die Übernachtungsbetriebe um diese Zeit bis zu 90 Prozent belegt. Jetzt sind es gerade mal noch etwa 20 Prozent. Zur Bekämpfung des Corona-Virus haben viele Betriebe Reisen abgesagt. Das trifft das Hotel- und Gaststättengewerbe in Ostwürttemberg besonders, weil die meisten Gäste Geschäftsreisende sind. Auch Geschäftsessen oder Meetings in Hotels werden abgesagt. Besondere Sorge mache aber, dass keine neuen Buchungen hereinkommen, auch nicht für das Weihnachtsgeschäft, so das Ergebnis der IHK-Umfrage.