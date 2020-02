Bei einem Unfall in Heidenheim ist am Donnerstag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldete, erledigte der 44-Jährige Wartungsarbeiten in der Zufahrt einer Tiefgarage. Ein Autofahrer, der in die Tiefgarage einfuhr, übersah den Mann und stieß mit ihm zusammen.