Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres gibt es im Bereich der Handwerkskammer Ulm noch viele freie Lehrstellen. Das hat ein Sprecher der Kammer am Dienstag dem SWR mitgeteilt.

Gesucht werden demnach vor allem Azubis in den Bereichen Bau, Elektro und Metall sowie im Lebensmittelhandwerk. Insgesamt gibt es in den Landkreisen Alb-Donau, Heidenheim, Biberach, Ostalb und in Ulm aktuell noch rund 600 freie Stellen. Erfahrungsgemäß werden im letzten Moment oft noch Verträge abgeschlossen, heißt es von der Handwerkskammer weiter.

Auch im Handel fehlen Lehrlinge

Im Zuständigkeitsbereich der IHK Ostwürttemberg werden vor allem noch Azubis für den Handel und im Verkauf gesucht. „Die Arbeitszeiten am Wochenende und die Gehälter sind einfach nicht so attraktiv für die jungen Leute“, so ein Sprecher zur Begründung. Insgesamt meldet die IHK in Heidenheim noch rund 120 freie Lehrstellen, ungefähr so viele wie im Vorjahr.