Ulmer Krankenschwester bestreitet Morphingabe an Säuglinge

Haft wegen Verdachts auf versuchte Tötung Ulmer Krankenschwester bestreitet Morphingabe an Säuglinge

Die wegen versuchten Totschlags an fünf Säuglingen verhaftete Krankenschwester der Uniklinik Ulm bestreitet die Tat. Fünf Frühgeborene waren im Dezember in Lebensgefahr. In ihrem Urin wurde Morphin nachgewiesen.