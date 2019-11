per Mail teilen

Auf einem Bauernhof in Gundelfingen (Kreis Dillingen) ist am Samstag ein Rentner schwer verunglückt. Der 71-Jährige wollte nach Polizeiangaben den Motor einer Hebeanlage reparieren. Dabei stand er auf einem Balken und stürzte aus Versehen fünf Meter in die Tiefe. Der Schwerverletzte kam ins Dillinger Krankenhaus.