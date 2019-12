In einer Gaststätte in Gundelfingen (Kreis Dillingen) ist in der Nacht auf Samstag ein Polizeibeamter tätlich angegriffen worden. Zuvor hatte es eine Schlägerei unter Besuchern gegeben. Laut Polizei hatten sich gegen drei Uhr ein 18-Jähriger und ein 41-Jähriger in einer Gaststätte geprügelt und unter anderem mit einem Glas ins Gesicht geschlagen. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich ein weiterer Besucher sehr aggressiv. Er beleidigte die Polizisten, leistete erheblichen Widerstand und verletzte einen der Beamten. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Den 41- und den 18-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil ein 26-Jähriger das Geschehen mit seinem Handy filmte und trotz mehrfacher Aufforderung nicht aufhörte, wurde ihm das Handy abgenommen. Er wurde ebenfalls angezeigt.