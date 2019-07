Die Polizei hat im Alb-Donau-Kreis einen mutmaßlichen falschen Polizisten festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, in den Betrug einer Seniorin aus Günzburg um 30.000 Euro verwickelt zu sein. Ein Mann hatte sich bei der Tat Mitte März als Kriminalbeamter ausgegeben und die Frau in mehreren Telefonaten davon überzeugt, dass ihre Geldscheine - nach Einbrüchen in der Nachbarschaft - auf ihre Echtheit hin überprüft werden müssten. Er konnte die Frau davon überzeugen, 30.000 Euro aus ihrem Bankschließfach zu holen und einem Unbekannten zu übergeben, so die Polizei am Montag. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei den mutmaßlichen Geldabholer vergangene Woche im Alb-Donau-Kreis festgenommen. Der 26-Jährige sei inzwischen in Untersuchungshaft. Bei einer Wohnungsdurchsuchung sei Beweismaterial sichergestellt worden.