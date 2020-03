per Mail teilen

Das Legoland in Günzburg denkt über einen späteren Saisonstart nach. Wegen des Coronavirus überlege man, die für den 28. März geplante Parkeröffnung zu verschieben, sagte am Dienstag eine Legoland-Sprecherin dem SWR. Der Betreiber will zunächst noch Gespräche mit der Stadt Günzburg, den Behörden und dem Verband der Freizeitparks führen.