Die Firma AL-KO Fahrzeugtechnik baut einen neuen Standort im Günzburger Stadtteil Deffingen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen dort bis zu 100 neue Arbeitsplätze im Bereich E-Mobilität entstehen. In dem Werk werden künftig Elektroantriebe, Batterien und andere Elektrokomponenten in Autos eingebaut. Die neue Werkhalle in Günzburg-Deffingen wird den Planungen zufolge eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern haben. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben mehrere Millionen Euro investieren, neue Mitarbeiter werden gebraucht. Im April soll bereits die Montage am neuen Standort beginnen, heißt es in der Pressemitteilung. In Spitzenzeiten könnten dann bis zu 40 Fahrzeuge pro Tag ausgerüstet werden. Die Firma AL-KO mit Sitz in Kötz im Kreis Günzburg beschäftigt weltweit rund 2.300 Menschen.