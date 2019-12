per Mail teilen

Ein Großeinsatz der Polizei hat am Sonntag in Neu-Ulm für Aufsehen gesorgt. Ein Hubschrauber war im Tiefflug unterwegs, zahlreiche Streifenwagen waren im Einsatz. Die Details des Einsatzes sind noch nicht bekannt.

Ein Hubschrauber mit Suchscheinwerfer ist in der Nacht zum Sonntag stundenlang über Neu-Ulm Ludwigsfeld gekreist. Einsatzkräfte aus München waren in den südlichen Stadtteilen von Neu-Ulm unterwegs.

Der Polizeihubschrauber aus München vor dem Abflug Thomas Heckmann

Die zuständige Staatsanwaltschaft Memmingen bestätigte dem SWR den Großeinsatz am Wochenende. Grund sei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, teilte sie mit. Da derzeit noch Fahndungen laufen, will die Staatsanwaltschaft keine weiteren Auskünfte geben.

Die Polizei war auch am Verkehrsübungsplatz in Neu-Ulm im Einsatz Thomas Heckmann

Augenzeugin: Mehrere Menschen auf der Flucht

Nach Informationen der "Schwäbischen Zeitung" ist das Bayerische Landeskriminalamt "an dem Einsatz maßgeblich beteiligt". Es soll mehrere Festnahmen gegeben haben. Eine Augenzeugin soll eine junge Frau und zwei Männer auf der Flucht beobachtet haben.

Augenzeuge: Gerammtes Fluchtauto gesehen

Darüber hinaus gab es laut "Schwäbischer Zeitung" auch einen Augenzeugenbericht, wonach es Sonntagfrüh einen Verkehrsunfall im Stadtteil Schwaighofen gegeben haben soll. Ein Autofahrer erkannte offenbar Polizeibeamte in in schwarzen Einsatzoveralls und ein Fahrzeug, das an der Beifahrerseite "massiv beschädigt" war. Möglicherweise war dies ein Fluchtauto, das von der Polizei gestoppt wurde.

Die Öffentlichkeit soll am Dienstag über den Einsatz informiert werden.