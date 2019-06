Die vom Bund geförderte Forschungsfabrik für Batteriezellen kommt nicht nach Baden-Württemberg, sondern nach Münster. Experten hatten Ulm als Standort vorgeschlagen.

Die Bundesregierung hat sich gegen Ulm als Standort für die geplante Batterie-Forschungsfabrik entschieden. Wie das Bundesforschungsministerium am Freitag in Berlin bekanntgab, kommt die Forschungsfertigung nach Münster in Nordrhein-Westfalen. Den Ausschlag habe das stark auf den Aspekt Nachhaltigkeit und Recycling ausgerichtete Konzept der Münsteraner gegeben, sagte Wissenschaftsministerin Anja Karliczek (CDU). Experten hatten am Dienstag ein eindeutiges Votum für den Standort Ulm abgegeben.

"Mit Batterieforschung & -produktion erfolgreich zu sein, ist für Deutschland eine existenzielle Frage im weltweiten Wettbewerb beim Thema Mobiliät", sagte BM @AnjaKarliczek beim Pressegespräch z. Forschungsfertigung #Batteriezelle. Diese wird @WWU_Muenster aufgebaut @Fraunhofer https://t.co/iyAZeG0D1t BMBF, Twitter, 28.6.2019, 9:58 Uhr

Baden-Württemberg überrascht und enttäuscht

Auch die baden-württembergische Landesregierung hatte sich für Ulm stark gemacht und wollte 185 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zeigte sich von der Entscheidung enttäuscht. "Wir haben ein überzeugendes Konzept vorgelegt und waren fest davon überzeugt, dass im bundesweiten Wettbewerb kein Weg an Baden-Württemberg vorbeiführt", so Hoffmeister-Kraut. Die Erfahrung im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus sowie in der Batteriezellfertigung seien einzigartig und die Voraussetzungen in Ulm optimal. Dort standen ein Grundstück und Gebäude bereit. Zudem hat rund 90 Kilometer nördlich in Ellwangen das Unternehmen Varta, der größte deutsche Batteriezellenhersteller, seinen Sitz.

Die Opposition sprach von einem harten Schlag für die Wirtschaft des Landes. Der SPD-Fraktions- und Landesvorsitzende Andreas Stoch stellte die Frage, wo die grün-schwarze Landesregierung versagt haben könnte.

Nebenstandorte in Ulm und Karlsruhe

Ulm soll jedoch - genauso wie Karlsruhe, Salzgitter und Augsburg - für einzelne Aspekte zum Nebenstandort der Forschungsfabrik werden. Hoffmeister-Kraut sagte eine enge Zusammenarbeit zu.

Die Bundesregierung fördert die Forschung in der Batterietechnologie mit 500 Millionen Euro, um im weltweiten Wettbewerb mithalten zu können. Es gehe darum, möglichst den gesamten Wertschöpfungsprozess in Deutschland zu halten, vom Bau einzelner Teile bis zur Wiederverwertung. Dazu solle ein Konzept entwickelt werden, das Forschung an neuen Batteriezellen und für effiziente Produktionsprozesse zusammenführen solle, erläuterte Forschungsministerin Karliczek. Bislang kommen die Zellen für Autobatterien von asiatischen Herstellern.