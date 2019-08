Am Landgericht Hamburg beginnt ein Prozess gegen die AfD-Politikerin Alice Weidel und die AfD. Sie sollen einen Kameruner als "Rädelsführer" der Unruhen in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen im letzten Jahr bezeichnet haben.

Die Geschehnisse in der LEA Ellwangen vom April und Mai haben Folgen. (Archivbild) dpa Bildfunk Daniel Maurer

Wenige Tage nach einer Razzia in der LEA in Ellwangen (Ostalbkreis) Anfang Mai, bei der mehr als 20 Geflüchtete festgenommen worden waren, hatte der aus Kamerun geflohene Alassa M. mit anderen eine Demonstration in Ellwangen organisiert.

Keine Hinweise auf eine "Rädelsführerschaft"

An den Auseinandersetzungen während des Polizeieinsatzes und dem vorausgegangenen Widerstand der LEA-Bewohner gegen eine Abschiebung war der Mann aber nicht beteiligt. Das stellte auch die Staatsanwaltschaft Ellwangen zu Beginn dieses Jahres fest. Es gebe keine Hinweise auf eine "Rädelsführerschaft", ein Ermittlungsverfahren wurde nicht eingeleitet. Heute lebt der Kameruner in Karlsruhe. Mit seiner Klage vor der Pressekammer am Landgericht Hamburg will er verhindern, dass ihn Weidel oder die AfD weiterhin als "Rädelsführer" bezeichnen.

M. reichte auch Klage gegen das Land Baden-Württemberg ein

Mit einem Urteil ist am Freitag noch nicht zu rechnen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hamburg gegenüber dem SWR. Alassa M. hatte auch deswegen im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, weil er nach seiner Abschiebung nach Italien über einen Anwalt in Baden-Württemberg Klage gegen den Polizeieinsatz in Ellwangen eingereicht hatte.

Er wirft der Polizei vor, dazu kein Recht gehabt zu haben, unter anderem weil kein richterlicher Beschluss vorlag. Der Betreiber der LEA hatte den Einsatz genehmigt. Nun hat aber auch ein Richter Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens durch die Polizei im Mai 2018 angemeldet; ein noch anhängiges Verfahren ist derzeit ausgesetzt. Im Dezember 2018 war M. dann nach Deutschland zurückgekehrt.