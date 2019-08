Dieser Sommer schreibt Wettergeschichte: Temperaturen über 40 Grad. Darüber denken auch Gartenbesitzer auf der DiGA-Messe in Ulm nach. Die Frage: Wie mache ich meinen Garten hitzebeständig?

Rosen gehen immer noch. Auch bei Affenhitze. Sagt Jürgen Grässle, Gartenbauer von den Filderhöhen. Dann zeigt er auf eine Pflanze mit dicken grün-roten Blättern mit dem schönen Namen Fetthenne.

Dicke Blätter, kleine Blätter: Damit trotzt die Fetthenne den heißen Temperaturen SWR Rainer Schlenz

Soll eine Pflanze hitzebeständig sein, ist wichtig, dass die Blätter nicht zu groß sind:

"Gräser sind super, Echinaceen, Verbenia bonarien, die sich sogar in Steinritzen aussäen. So was funktioniert sehr gut. Und es wird immer mehr Pflanzen geben, die...naja, die einen fallen weg, die anderen kommen dazu. Es gibt neue Züchtungen, die sich einfach mit dem Klima wandeln." Jürgen Grässle, Gartenbauer von den Filderhöhen

Beliebte Blumen im heißen Florida: Echinaceen SWR Rainer Schlenz

Hitze, Starkregen oder Hagel - das sind Themen, die auch die Gartenliebhaber auf der DiGA-Messe in Ulm-Wiblingen immer mehr beschäftigen: "Auf der Terrasse", sagt eine Dame, "nehme ich was Dauerhaftes gegen die Sonne, weil die Sonne einfach massiver geworden ist in den letzten Jahren. Da macht man sich schon Gedanken". Ein Mann ergänzt: "Da geht halt auch viel kaputt. Dann ist es halt so. Aber man kann's ja wiederkaufen". Und eine weitere Frau sagt: "So heiß, wie es die letzten Wochen war, da war man ja nur noch beim Gießen. Und das beachte ich inzwischen beim Kauf: Was braucht mehr Wasser? Was braucht weniger Wasser?"

Die Lösung für den hitzeresistenten Garten: Kleine Blätter, tiefe Wurzeln SWR Rainer Schlenz

Es liegt nahe, beim Einkaufen vermehrt auf Pflanzensorten zu achten, die aus dem Süden kommen. Aber was in mediterranen Ländern funktioniert, das muss hier noch lange nicht blühen, sagt der Experte Axel Neulist, genannt der „Gartenflüsterer“.

"Die Bodenstrukturen bei uns sind ganz anders. Die Grundwassersituation ist anders. Und daher müssen wir hier den Kompromiss finden. Natürlich, alle Städte pflanzen jetzt den Gingko. Der Gingko ist halt der Robusteste von allen. Aber damit ist ja die Lösung nicht gegeben." Axel Neulist, Der "Gartenflüsterer"

Die Lösung, das bestätigt auch Axel Neulist, liegt in der Formel: "Kleine Blätter und tiefe Wurzeln." So gesehen sind Rosen auch in erhitzter Zukunft die Zierde deutscher Gärten. Aber man muss wissen, wie man mit ihnen umgeht, sagt der Gartenflüsterer. Wasser zur falschen Zeit und sie reagieren sehr sensibel:

"Man wässert, wenn man glaubt, man hat selber Durst. Die Rose noch lange nicht! Und vor allen Dingen, sie will besonders behandelt werden. Ich darf sie zum Beispiel auf keinen Fall nach zehn Uhr am Vormittag bis 19 Uhr abends überhaupt mit Wasser in Verbindung bringen." Axel Neulist

Richtig wässern ist das eine. Was aber tun, wenn zu viel Wasser von oben kommt? Heinz Bader, Geschäftsmann aus Gauting bei München, preist eine Art mobiles Gewächshaus an: Ein Gestänge, das oben spitz zuläuft und mit einer transparenten Folie überzogen ist:

"Ja natürlich ist es hilfreich. Gegen Starkregen oder auch gegen Hagel werden die Pflanzen geschützt. Sie haben ja alle Eigenschaften eines Gewächshauses. Der Unterschied ist einfach die deutlich bessere Isolierung und die hohe Mobilität. Das heißt: Schneller Aufbau, schneller Abbau." Heinz Bader, Geschäftsmann und Erfinder

Und noch etwas hat Bader im Sortiment: Eine Verdunstungsanlage, die einen künstlichen Nebel erzeugt. Das kühlt Menschen wie Pflanzen auf der Terrasse und im Garten.

Auch das kühlt die Umgebung und der Anblick das Gemüt: Edelstahlbrunnen für den Garten SWR Rainer Schlenz

Und wem das alles nicht kühl genug ist: Auf der Messe gibt es auch schicke Gartenwhirlpools in Lederoptik. Man sieht: Wer einen Garten hat, kann optimistisch bleiben - Klimawandel hin oder her.