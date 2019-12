per Mail teilen

Eine 81-jährige Frau ist in Hausen im Alb-Donau-Kreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie am Samstagmorgen mit ihrem Rollator auf der Straße unterwegs. Ein 79-jähriger Autofahrer erkannte die dunkel gekleidete Frau in der Dunkelheit zu spät.