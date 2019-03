Zwei Menschen sind am Freitag bei Verkehrsunfällen in Mutlangen im Ostalbkreis und in Berghülen im Alb-Donau-Kreis ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden teils schwer verletzt.

In beiden Fällen war es laut Polizei zu Frontalzusammenstößen gekommen. Bei Mutlangen starb eine 48-jährige Frau, nachdem ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geprallt war. Infolge des Unfalls bei Berghülen kam eine 86-Jährige ums Leben.

Eine 86-Jährige starb infolge des Unfalls bei Berghülen Ralf Zwiebler z-media

Drei beteiligte Fahrzeuge bei Berghülen

Die Seniorin war auf der Straße zwischen Berhülen und Blaubeuren unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto prallte in einen entgegenkommenden Kleintransporter.

Im weiteren Unfallverlauf kam es zu noch einem Frontalzusammenstoß mit dem Wagen hinter dem Kleintransporter. Die 44-jährige Autofahrein dieses Wagens zog sich schwerste Verletzungen zu. Sie und die Unfallverursacherin wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gerbracht. Trotz aller ärztlichen Bemühungen erlag die 86-Jährige in der Klinik ihren schwersten Verletzungen, so die Polizei.

Rettungskräfte sichern die Unfallstelle bei Mutlangen. SDMG

Frontalzusammenstoß bei Mutlangen

In Mutlangen (Ostalbkreis) war ein 35-Jähriger am Freitagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal in das Fahrzeug einer 48-Jährigen geprallt. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Er sowie zwei weitere schwerverletzte Insassen des Wagens kamen in Krankenhäuser.